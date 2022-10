Dessalinizador de Baixa do Meio está funcionando a todo vapor oferecendo água doce e de qualidade

A comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré, as famílias festejam a boa noticia que o dessalinizador que atende uma população de quase 8 mil habitantes está em perfeito funcionamento, oferecendo água boa e de qualidade.

O equipamento ainda distribui água para os caminhões pipas que atende diariamente as comunidades de Nova Jerusalém, mas conhecida por irmãozinho, conjunto Raimundo Avelino, localizado as margens da BR 406, comunidade Belo Jardim, e loteamento João Pedro Filho.

O equipamento tem uma vazão de 15 mil litros de água potável por hora, tirando o sal da água e a torna própria para o consumo. A medida fez parte de um pacote de ações de manutenção nos dessalinizadores levando a população ao acesso à água potável.

Assim como no distrito de Baixa do Meio, outras comunidades da zona rural estão sendo contempladas pela prefeitura com o equipamento de dessanilização, como o Assentamento de Santa Maria III, Assentamento Santa Paz e Assentamento Umarizeiro.