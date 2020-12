Destacamento da PM em Guamaré realiza confraternização de Fim de Ano

O comandante do destacamento policial de Guamaré, Sargento Jhonny Cruff, realizou a confraternização de fim de ano com policiais lotados na cidade, com o objetivo de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, bem como, a proteção do Criador no ano de 2020, e em reconhecimento pelos os serviços prestado pelos os PMs a população guamareense durante o ano se finda.

O sargento fez questão de agradecer pessoalmente a cada guerreiro, que foi presenteado com uma placa, e uma lembrança do comando pelos os serviços prestados com resultados positivos.

A confraternização é importante para a interação dos policiais militares, e é uma forma de demonstrar nossa satisfação e agradecimento pelos serviços prestados por esses profissionais de Segurança Pública.

Aproveito para agradecer a cada um companheiro, e a parceria com a prefeitura, na pessoa do prefeito Adriano Diógenes, pelo o apoio dado a policia militar, e com o pagamento das Diárias Operacionais (DOs), fato que ajudou e muito a garantir mais segurança ao cidadão guamareense” relatou o comandante Jhonny.

Desejamos um feliz natal, e um próspero ano novo!

Sargento PM Jhonny Cruff

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

