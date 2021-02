Destacamento Policial de Guamaré ganha reforço com a chegada de nova viatura

O desacatamento Policial de Guamaré já conta com um novo veículo para a segurança pública, a serviço da Polícia Militar pertencente a 1ª CIPM. O automóvel, modelo pick-up 4×4, se adequa bem às características do município que possuem uma grande extensão de área rural com terreno acidentado, trajetos de areia, terra e pedra.

Multiuso, a caminhonete será utilizada para transporte de tropa, de equipamentos e para realização dos trabalhos da PM em combate a criminalidade no município.

Veiculo 4×4

Segundo o Dargento da PM, Jhonny Cruff, “o veículo chega para dar maior eficiência aos trabalhos ostensivos e preventivos na sede e zona rural, sendo de suma importância para valorizar e dar melhores condições aos trabalhos dos policiais, além disso, as investigações serão feitos com maior agilidade”. Comentou.

Reconhecimento

O novo veículo foi adquirido em tempo devido o reconhecimento por parte do Cmt Geral Alarico José Pessoa de Azevedo Júnior, e do Cmt do CPI – Coronel Mairton Dantas Castelo Branco, em virtudes dos resultados bastante positivos desde que o sargento Jhornny Cruff assumiu o comando do policiamento da cidade com uma postura firme e correta.

