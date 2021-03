Destaque: Com 20 anos, Daniel Monte é o vereador mais jovem do estado do RN

Francisco Daniel Monte de Lima (SD), 20 anos de idade, foi eleito na ultima eleição o vereador mais jovem do município de Guamaré, com 536 votos, o décimo mais votado no município. É o mais jovem também no estado do Rio Grande do Norte, sendo destaque no RNTV.

Ele foi escolhido pela família, militância e partido do SOLIDARIEDADE para substituir o vereador candidato a reeleição Sub Carlos “ em memória”, que foi vitima da Covid-19 em plena campanha.

Daniel sabia que não seria fácil a missão que lhe foi dada, mas tomou para si a responsabilidade de enfrentar uma campanha árdua e difícil. Incentivado pela fé em Deus, por sua mãe Efigênia e seu irmão Monte, e os amigos com a militância, o menino disparou nas intenções de votos.

Sua campanha foi inovadora para o público de Guamaré, e alcançou rapidamente os jovens e adultos que logo foram conquistados por suas propostas, e seu carisma com o povo. Daniel em pouco tempo ganhar a confiança, e atenção dos eleitores na sede e zona rural do município.

Foi eleito com uma votação expressiva superando nas urnas, no voto, no peito e na raça, os caciques da politica local que não conseguiram se eleger ou se reeleger. Há quem afirme que este jovem tem um grande futuro politico pela frente.

Com um discurso já experiente, Daniel entrou na Câmara Municipal para cumprir a real função do vereador de apresentar propostas, e fiscalizar o Executivo junto com os demais colegas da Casa.

Um jovem inteligente, prudente e sereno, de poucas palavras, mas grande atitudes, que defende a união política, independente de cores partidárias para ajudar o município a se desenvolver com rumo e prumo. Com isso, todos da cidade podem ter melhor qualidade de vida.

Na câmara, o vereador vem representando a população defendendo a bandeira da educação, saúde social e segurança pública, aprovando tudo que é favorável em prol do povo, focando principalmente nas reivindicações dos menos favorecidos, assim como defendeu em plena campanha.

