O jornalismo da Intertv Cabugi lançou a “corrida da vacina” para destacar os municípios potiguares que mais avançam na imunização contra à covid por faixa etária.

Seguida pela cidade de São Gonçalo, que está vacinando pessoas acima de 40 anos sem comorbidades, vem a capital do sal, Macau com a vacinação de pessoas com 45 +. Natal vem logo após com 50+. Mais de 9 mil doses já foram aplicadas no município.