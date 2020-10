Deu no Blog Robinson Pires: Multidão nas ruas de Guamaré confirma liderança de Hélio no MDB

A Nação Bacurau de Guamaré preparou uma calorosa recepção para a chapa Hélio e Pretinha, neste sábado, 17, quando o eleitor saiu em peso às ruas para confirmar a liderança do ex-prefeito e candidato a prefeito pelo MDB.

A mobilização começou no final da tarde com grande passeata e terminou em comício no Centro da cidade. Quase sem conseguir chegar ao palco do comício, devido o assédio da multidão que lhe acompanhava, Hélio Willamy agradeceu as manifestações espontâneas de apoio que recebeu e reassumiu compromissos com o eleitor em praça pública.

A chapa Hélio e Pretinha conta com o apoio do prefeito Adriano Diógenes e de sete dos nove vereadores. Hélio venceu as duas eleições que disputou a prefeitura e agora está em busca de um novo mandato.

