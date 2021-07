Dia D de Vacinação contra a influenza imuniza perto de 700 pessoas em Guamaré

Somente neste sábado (03), 686 pessoas foram imunizadas em Guamaré contra a influenza (gripe), no Dia D de vacinação, mobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Quatro salas de vacina funcionaram das 07h às 13h, nos PSF do Centro, Vila Maria e Salina da Cruz e na UBS de Baixa do Meio. Todas as pessoas contempladas pela campanha e que compareceram aos postos no sábado puderam tomar a dose sem a necessidade de agendamento prévio ou cadastro.

No PSF 1 (Centro/Guamaré), foram aplicadas 116 doses, no PSF 2 (Vila Maria), 132 doses, no PSF 3/4 -UBS PORTE II (Baixa do Meio), 210 doses e no PSF 5 (Salina da Cruz), 228 foram imunizadas contra a gripe.