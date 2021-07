Dia D: Ministério da Saúde liberou geral vacina contra gripe; Guamaré tem quatro pontos de vacinação hoje

O Ministério da Saúde em nota liberou a ampliação da oferta da vacina contra a gripe para toda a população, a partir de 6 meses de idade e prorrogou a Campanha que tem apresentado baixa adesão da população.

Em Guamaré, a Secretaria de Saúde promove Dia D hoje de vacinação com doses disponíveis das 07h às 13h, nos PSF do Centro, Vila Maria e Salina da Cruz e na UBS de Baixa do Meio.

O público vacinado contra o Coronavírus deve respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a vacina contra a Gripe.