Dia de festa com coros de parabéns para Iago

Completar 18 anos é um momento único que merece ser celebrado da melhor forma. É com essa idade que começamos a traçar nosso futuro com mais consciência e passamos a buscar tudo aquilo que sempre sonhamos.

Ainda a tempo, quem completa essa data impar da sua vida hoje (27), com muita alegria ao lado de sua família e amigos, é Iago, filho do empresário Erinaldo da Ferragem Pai e Filho, e merece deste espaço coros de parabéns.

Aproveite sua festa, cante sua canção de parabéns e compartilhe seu bolo com quem mais ama, pois a vida é maravilhosa e viver é um privilégio, por isso comemorar aniversário é motivo de alegria e gratidão.

Mensagem

Filho, quem diria que você se tornaria um adulto tão depressa? Hoje, no seu aniversário de 18 anos, eu só tenho palavras cheias de orgulho para te dizer.

É incrível o quanto você se mostra disposto a aprender, a mudar e a questionar aquilo que você já sabe. Todos os dias você me ensina a ser uma pessoa melhor, então nada me faz mais feliz do que ter a sua companhia.

Comemore o seu aniversário com amor, com responsabilidade e com as pessoas que mais te querem bem! Parabéns!

De seus pais – Erinaldo e Claudia

