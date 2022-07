Dia de festa com coros de parabéns para Talita

Hoje é dia de bolo e de comemorar mais um ano de vida para uma mulher que acho linda, charmosa, inteligente e dedicada.

Uma profissional da área de administração de primeira.

Refiro-me a Talita Joicy, minha menina, minha princesa, meu orgulho, minha filha.

Aprendi com você como é amar do jeito mais puro. Aprendi que sou bem mais forte e corajoso do que eu imaginava, e que ser pai é a minha função no mundo.

Muito obrigado por ter escolhido eu e sua mamãe para sermos os seus guardiões, obrigado por ser amor, alegria e ensinamento em nossas vidas.

Parabéns hoje, felicidades sempre Tatá!