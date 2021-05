Dia de festa para a secretária de meio ambiente Silvone Almeida

Ainda a tempo, a festa de aniversário com bolo, refrigerante e muitos doces foram preparados com muito carinho para uma mulher com M Maiúsculo.

Ela completa mais uma primavera hoje com saúde e muita disposição.

Me refiro a personagem da foto, a secretária de meio ambiente, Silvone Almeida.

um exemplo de mulher e de servidora pública que não encontra dificuldades de fazer as coisas acontecer.

Como secretária da pasta de meio ambiente, ela vem dando conta do recado com dedicação, trabalho e eficiência, ajudando o governo do prefeito Eudes Miranda a governar para todos.

O blog, sua família e um montão de amigos conquistados ao longo dos anos lhe parabeniza por esta data impar de sua vida.

Parabéns hoje, felicidades sempre!

(Visited 10 times, 11 visits today)