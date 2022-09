Dia de festa para Daniella Rocha que faz aniversário hoje

Ainda a tempo, quem faz aniversário hoje é a primeira dama do munícipio, Daniella Rocha, a mãe de Miguel, e esposa do prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira.

Ela comemora esta data impar da sua vida ao lado de sua família e amigos, e merece deste portal e do povo guamareenses, coros de parabéns.

Arthur expressou em sua página no instagram seu sentimento de alegria e felicidade de tê-la ao seu lado.

Arthur e Daniella estão esperando o seu segundo filho que já está a caminho.

Eis a mensagem:

Sei que você não vai gostar dessa foto @rocha_daniella , mas ela expressa quem você é! Neste dia soubemos que nosso segundo bebê estava a caminho e nossa festa foi em casa, você tomando água, e eu assistindo o jogo do @corinthians .

Eu conto os dias da semana, para estar contigo sentados no tapete de nosso pequeno apartamento, assistindo storybots com Miguel. Qualquer momento com você é um grande momento!

Você é primeira dama, mas prefere ser chamada de mãe, de Dani, de amiga. Sua essência não é ser alguém, mas viver pelo amor as pessoas e por aquilo que é justo. Como aprendo com você todos os dias!

Parabéns pelo seu dia! Parabéns pelo seu coração incrível, parabéns pela mãe excepcional que você é! Que Deus te abençoe sempre e para todo sempre!

Te amo e feliz aniversário!