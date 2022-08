Dia de festa para duas mulheres com “M” Maiúsculo

Ainda a tempo, quem completa mais uma primavera hoje em doce dupla recheado de alegria com bolo, refrigerante e muitos doces, é a professora MARIA Neves e a secretária de esportes, Larissa Mayara.

Maria Neves

Dona Maria como todos costumam chamá-la, é esposa de seu Raimundo Nonato, mãe do líder politico Hélio, do vereador Eudes, de Katiuscia, Kelly e Hercules.

Ela festeja esta data ímpar de sua vida ao lado de seus filhos, netos e amigos e merece nossos aplausos por mais uma primavera.

Larissa Mayara

Larissa festeja esta data da sua vida ao lado da sua família, seu esposo Eudes Miranda, seus filhos e amigos, e merece coros de parabéns.

A secretária de esportes é uma profissional de primeira, olhar para o esporte de Guamaré, antes e depois de Larissa, é possível constatar os grandes avanços em todas as modalidades.

Em nome do portal e do povo guamareense, desejamos a essas duas mulheres com “M” Maiúsculos, saúde, felicidades e vida longa.

Parabéns hoje, felicidades sempre!