Dia de festa para Joãozinho do Raio X

Dia de festa com coros de parabéns para um servidor público de primeira, me refiro a João Maria Guedes, mas conhecido por Seu Joãozinho do Raio X.

Ele festeja esta data impar ao lado de sua família e amigos e merece deste espaço e do povo guamarense coros de parabéns!

Seu João é Técnico de Radiologia, é um tipo de especialista da área de saúde que ama o que faz, e vou mais além…

Ele é um cara queridíssimo por um montão de gente na cidade, e no Hospital Manoel Lucas de Miranda, onde presta seus serviços.

Um técnico que trabalha dia e noite em seu plantão e no dia que precisar, ele está sempre pronto a servir.

Um profissional da área de saúde que sempre sentiu a dor do próximo doendo nele através do Raio X.

Parabéns hoje, felicidades sempre Joãozinho!