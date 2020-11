Dia de festa para o empresário Ítalo Câmara

Ainda a tempo, a quarta-feira chega com sabor de festa para o empresário Ítalo Câmara, da loja Ferragens Pai e Filhos, e futuro papai de Bernardo, fruto do amor com a arquiteta Natália.

O filho mais velho de Erinaldo e Claudia amanhece com nova idade, recebendo homenagens nas primeiras horas do dia de um montão de amigos conquistado ao longo dos anos.

“É muito bom saber, que os anos vão, a idade chega, e você sempre continua o mesmo, sempre com o mesmo sorriso, sempre com a mesma alegria de trabalhar e viver em paz com saúde e disposição, razão do amor e meu orgulho como pai”. Erinaldo

Parabéns hoje, felicidades sempre!

