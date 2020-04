Dia de festa para o Padre Gilvan Bezerra

Dia de festa com coros de parabéns para o paroquio da cidade de Guamaré, Padre Gilvan Bezerra. Ele comemora esta data impar da sua vida ao lado da sua família, amigos, e fies, e merece de público um feliz aniversário.

Hoje você completa mais um ano, e a população guamareense agradece a Deus por lhe ter dado a dádiva da vida e a vocação para o sacerdócio.

É no ministério da sua missão divina que nos recorda diariamente os desejos e os anseios do criador para as nossas vidas, e é através da palavra que guia e orienta aqueles que por vezes se afastam do bom caminho.

É um guia espiritual que cuida de toda a comunidade, mesmo daqueles que se distraem das suas funções religiosas. Que Deus, Nosso Senhor, abençoe você abundantemente e lhe proteja com o seu manto sagrado!

Parabéns hoje, felicidades sempre!

