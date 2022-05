Dia de festa para o Subtenente PM Jonhny Cruffi

Hoje desejamos ao Subtenente PM Jonhny Cruffi, responsável pelo o 3º Pelotão de Policia Militar da cidade, um feliz aniversário e um dia inteiro de festa ao lado da família e dos amigos, e merece de público coros de parabéns.

Um agente de segurança que desempenha um papel importantíssimo no munícipio de Guamaré de maneira obstinada, e que partilha do seu sucesso ao lado da sua equipe de PMs com todos nós munícipes.

Mensagem

Uso como empréstimo as palavras de Edmond Amicis ao dizer: “Coragem… Pequeno soldado do imenso exército. Os teus livros são as tuas armas, a tua classe é a tua esquadra, o campo de batalha é a terra inteira, e a vitória é a civilização humana”.

Tenho o maior prazer de falar como cidadão e imprensa local deste homem. Quem ver a segurança pública do município antes da chegada de Johnny e depois dele, sabe o quanto avançou e isto muito me orgulha assim como a população do município em todos os quesitos.

Os resultados e os números de prisões, apreensões dentre outras ocorrências prova minha observação sobre um homem que tem o DNA da segurança pública.

Parabéns hoje, felicidade sempre mestre dos magos!