Dia de festa para o vereador do povo e presidente da Câmara Eudes Miranda

Ainda há tempo, hoje é dia de festa com coros de parabéns para o vereador do povo e presidente da câmara, Eudes Miranda. O portal e o povo Guamareense aproveita o ensejo para expressar os votos de saúde, paz, prosperidade e sucesso em todos os seus projetos.

Em sua página no instagram, o ex-prefeito Hélio Willamy que é irmão do aniversariante do dia, expressou seu amor pelo o irmão e amigos de todas as horas.

Eis a publicação:

Meu irmão,

Hoje é um dia muito importante, dia que DEUS te colocou no mundo e me presenteou com dádiva de tê-lo como irmão. Hoje meu coração é só gratidão e alegria!

Parabéns por mais uma primavera!

Saiba que eu tenho em você como o meu melhor amigo, a pessoa que confio e compartilho muitas coisas da minha vida. Amigo de todas as horas, um cara do bem e de um coração dado para próximo de verdade.

Que Deus lhe conceda um dia muito especial, alegre e memorável,

cheio de coisas boas e seja do jeito que você gosta.

Nunca deixe de ser esse cara simples e verdadeiro!

Parabéns!!!

Felicidades, meu Irmão !

Te amo do fundo do coração.

