Dia de festa para vice-prefeita Eliane Guedes

Ainda a tempo, quem faz aniversário hoje e comemora desde as primeiras horas do dia com sua família, amigos e militantes, é vice-prefeita de Guamaré, Eliane Guedes, esposa do ex-vereador Edinho de Moacir.

Que o tempo seja sempre o seu melhor parceiro, trazendo serenidade, equilíbrio e sabedoria, que lhes darão a receita ideal de como viver a vida, aproveitando o melhor que ela tem a oferecer.

Mensagem

No instragram, Edinho escreveu uma linda homenagem nesta data impar na vida de sua esposa Eliane.

“Eliane Eu agradeço a Deus todos os dias por ter conhecido uma pessoa tão especial quanto você. Meu amor, você completa a minha vida e me enche de felicidade a cada segundo. Parabéns pelo seu dia, feliz aniversário meu amo”.

Parabéns hoje, felicidade sempre!