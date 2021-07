Dia do Escritor: Jandir Candeas – Gente que escreve nossa história

Jornalista, historiadora e escritora, Jandir Candeas eternizou em livros a história da nossa Guamaré. Nascida no município no ano de 1949, Filha de Manoel Lucas de Miranda e Luiza Cavalcante Miranda, aos 13 anos de idade, já participava de importantes momentos históricos na cidade ao lado dos pais, como a cerimônia de posse na emancipação política do município no ano de 1962.

Entre as publicações da historiadora estão os livros “Guamaré – Ontem e Hoje Apontamentos para Sua História”, “Guamaré 50 Anos de Emancipação Política 1962 – 2012” e “Museu Histórico de Guamaré: Retomada de uma História”. Além das contribuições para a preservação da memória histórica.

Jandir também ocupou o cargo de Secretária Municipal de Turismo, na busca de servir a sua terra, aprofundando suas pesquisas sobre a história do município, dessa forma, conseguindo chegar à data do nascimento da antiga povoação, 20 agosto de 1605.

Com paixão e respeito, luta pela preservação da memória de Guamaré e de seus habitantes, considerando quase todos parentes, acreditando ser parte de uma grande família. Enxerga em cada conterrâneo um pouco da ancestralidade local, procurando elevar seus feitos.