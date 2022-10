Dia do Idoso é celebrado com programação especial

Para celebrar o Dia da Pessoa Idosa, comemorado no dia 1º de outubro, a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) promoveu na quinta-feira (20/10), uma tarde de lazer aos idosos acompanhados pelo serviço. E para festejar foi desenvolvida uma tarde toda especial para os idosos do município de Guamaré.

A abertura do evento contou com a fala do Secretário de Assistência Social, Fabrício Morais de Araújo, que parabenizou os idosos presentes neste dia dedicado a pessoa idosa. Contamos ainda, com a apresentação do Coral dos idosos do SCFV, Apresentação de poemas e cordeis realizados pelos idosos, e para aquecer a tarde a Educadora Física Layla Menezes da Secretaria de esportes colocou todos os idosos para dançar, proporcionando um momento mais que divertido.

O Bingo da Terceira idade animou os participantes e toda a festa contou com premiações de brindes, encerrando com o tradicional Forró dos Idosos, que contribuiu para proporcionar um clima de harmonia e confraternização para todos os idosos que curtiram alegremente uma tarde de lazer.

É a Prefeitura de Guamaré através da Secretária de Assistência Social, contribuindo para promoção da autonomia e cidadania; valorizando e contribuindo com a qualidade de vida para os nossos idosos. Asscom/PMG