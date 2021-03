Igualdade de direitos, combate à violência doméstica, foram temas discutidos no Dia Internacional da Mulher em Guamaré

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou uma programação virtual, e com público reduzido devido à pandemia, alusivo ao Dia Internacional da Mulher (8 de março).

O vento foi realizado no plenário da câmara de vereadores, e contou com a presença de representantes da Comarca de Macau, Ministério Público, Paróquia de Guamaré́, Polícia Militar, Conselhos e de outras Secretarias do Governo Municipal.

Sob o tema “Fortalecendo a Rede de Proteção a Mulher”, o encontro teve como objetivo acentuar e amplificar os debates relacionados à cidadania feminina durante esta semana e todo mês de março no município.

Foi apresentado ao público presente e aos demais participantes em LIVE, o projeto de grupo reflexivo “Homem que é Homem”, que visa diminuir casos de violência, é uma parceria institucional com a casa de acolhimento Anatália Alves para mulheres vitimas de violência.

Segundo a secretária de assistência social, Juliana Câmara, ela disse que “o encontro foi muito positivo, pois foram discutidos vários temas, como a igualdade de direitos, rede de proteção da mulher, combate à violência doméstica, dentre outros temas importante alusiva à mulher. Esta semana o debate será amplificado, assim como durante o mês de Março”. Comentou.

(Visited 7 times, 8 visits today)