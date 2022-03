“Dialogar é dizer o que pensamos e suportar o que os outros pensam”. Carlos D. de Andrade

Uma imagem registrada pelas as lentes do blog na sessão ordinária desta terça-feira (29), demostra que é possível dialogar sem ofensas na casa do povo.

É possível ouvir e ser ouvido para chegar a qualquer entendimento sem brigas e acusações, mas só será concebível enquanto existir entre as partes ética, respeito e diálogo.

O procurador da câmara de Guamaré, Dr. Mauro Gusmão, e o vereador e líder da oposição, Gustavo Santiago (SD), vem dando bons exemplos na casa do povo mesmo estando em lados opostos.

Gustavo é minoria na câmara e se soma com os vereadores Leandro Felix (MDB) e Daniel Monte (SD), na base oposicionista.

Um tipo de vereador que tem questionado os projetos de lei do governo aumentando as discursões, mas tem aprovado aqueles que são em prol da população.

Convencer a oposição não é fácil, e nunca foi, mas o diálogo sempre foi à semente da solução.