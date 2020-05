Dinheiro do Renda Cidadão já circula no comércio de Guamaré, véspera do dia das mães

Além dos salários de abril dos servidores municipais que foram antecipados e pagos no ultimo dia 30 de abril, outra notícia boa, véspera do dia das mães para economia de Guamaré, foi o pagamento do Cartão Renda Cidadão, injetando mais R$ 300 mil na economia local.

O crédito está disponível desde as primeiras horas da manhã e pode ser usado somente para compras no comércio da cidade. O prefeito Adriano Diógenes declarou que foi possível antecipar o repasse para o programa pelo fato de existir um planejamento de gestão.

Mensalmente os beneficiários com o Cartão Cidadão recebem um crédito no valor de R$ 125,00. O programa é regulamentado por Lei.

