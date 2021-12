Diplomação da chapa Arthur e Eliane marcou a inauguração de laboratório digital em escola de Baixa do Meio

A diplomação da chapa Arthur, prefeito e Eliane, vice-prefeita de Guamaré, na tarde desta terça-feira, 30, marcou também a inauguração do laboratório de informática da Escola Municipal Professora Sebastiana Ricardo dos Santos, no distrito de Baixa do Meio.

A solenidade virtual conduzida pela juíza da 30ª Zona Eleitoral, Cristiany Maria de Vasconcelos Batista, foi acompanhada presencialmente por políticos e familiares da chapa diplomada.

A inauguração do laboratório marcou o último ato do prefeito Eudes Miranda, antes da posse de Arthur Teixeira, no final da tarde, na Câmara Municipal.

A chapa Arthur e Eliane foi eleita no pleito suplementar de 07 de novembro.