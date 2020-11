Diplomação de eleitos em Macau, Guamaré e Galinhos com novidades

Em contato com o Cartório Eleitoral da 30ª Eleitoral, a redação do Blog apurou que a diplomação dos eleitos para os cargos no Poder Executivo e Legislativo nos municípios de Macau, Guamaré e Galinhos poderá acontecer no formato virtual (remoto) ou em momentos separados por município.

A diplomação deverá acontecer até o dia 18 de dezembro e a posse dos eleitos no dia 1º de janeiro de 2021. Blog Celso Amâncio.

(Visited 1 times, 1 visits today)