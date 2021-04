Direito de Resposta: Parque Santa Luzia funciona obedecendo aos protocolos sanitários de segurança

O parque de Diversões Santa Luzia, por meio de seu proprietário Jefferson Rodrigo, solicitou o direito de resposta quanto à matéria publicada neste canal de noticia, referente ao funcionamento do parque na cidade em Guamaré em plena pandemia.

Ele garante que o parque cumpre rigorosamente todos os protocolos sanitários de segurança para funcionamento, e que a população pode ficar tranquila que todas as medidas são adotadas para que as pessoas possa se divertir um pouco nesse momento tão triste e difícil que o mundo vive.

Autorização

Os parques de diversão receberam autorização para reabrir nessa fase de flexibilização para retomar das atividades, os locais reforçaram os protocolos de segurança. Entre as novas medidas tomadas, está a redução da capacidade de usuário de cada modalidade, e higienização frequente dos brinquedos.

O parque Santa Luzia reforçou seus controles já existentes de segurança e bem-estar, e adotou medidas mais rigorosas de limpeza e higiene, criando um ambiente seguro e confiável para seus clientes e colaboradores.

Eis a nota:

Há 25 anos o parque de diversões Santa Luzia leva alegria e diversão a muitas famílias nas cidades por onde já passou. Desde que iniciou a pandemia com a paralização das atividades, o prejuízo causado ao parque é irreparável, pois são 27 funcionários, ou seja, 27 famílias que dependem deste emprego para sobreviver.

Com a volta das nossas atividades, o parque cumpre rigorosamente as medidas de segurança que sempre foram comuns nos parques de diversão, como ter a altura necessária para curtir determinado brinquedo ou apertar bem o cinto na hora do bate-bate, dentre outras.

O parque Santa Luzia abre as portas ao público em Guamaré cumprindo todas as regras do uso de máscaras e álcool em gel que se tornaram obrigatórios, além dos visitantes terem que seguir as recomendações.

Os funcionários do parque também estão empenhados, e são capacitados para ajudá-los caso haja alguma dúvida.

No parque quando o visitante tira a máscara por alguns minutos para comer ou beber uma água, ou quando a família está toda reunida, nossos colaboradores trabalham como fiscais para que todas as medidas sejam respeitadas e principalmente seguidas.

Crianças especiais não pagam para se divertir no Parque Santa Luzia e ainda tem direito a um acompanhante.

Os protocolos de segurança e higienização contra a Covid-19, como aferição de temperatura do público na entrada, disponibilização de álcool em gel, higienização dos assentos e das travas de segurança dos brinquedos após cada ciclo de uso, estão sendo seguidos rigorosamente.

O parque distribui máscaras descartáveis, além do álcool 70%, usamos atomizador costal com produtos a base de amônia quaternária todos os dias antes de abrir o parque.

O parque Santa Luiza possui alvará expedido pela Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Meio Ambiente, pelo Corpo de Bombeiros como ART mecânica, elétrica e civil, e da Secretaria Municipal de Segurança.

O parque terá inicio na próxima quinta-feira, dia 29, e o funcionamento será das 18h às 23h, e será fiscalizado pela defesa civil, pelo o departamento de vigilância em saúde, e os órgãos de segurança do munícipio.

Por fim

Estamos preparados e adaptados aos protocolos de segurança da Covid-19. Nossa expectativa é que os visitantes compareçam para se divertirem no lugar seguro, ao ar livre, e com todos os protocolos de segurança de prevenção da Covid-19.

Jeferson Rodrigo

Proprietário

