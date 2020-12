Discurso da vereadora Diva Araújo deixa público presente na sessão com uma pulga atrás da orelha

Com a presença dos nove vereadores, a Câmara Municipal de Guamaré, realizou na tarde desta terça-feira (01), sessão ordinária presidida pelo o presidente, Eudes Miranda (MDB), com aprovações de requerimentos e projetos em prol da população.

Desta vez, o vereador quórum não faltou à sessão ordinária, parece que ele ouviu os apelos da imprensa local, e da população que gosta de prestigiar os trabalhos na casa do povo.

A sessão foi realizada no anexo da câmara, localizada na Rua Luiz de Souza Miranda, devido à reforma que está sendo feita na sede do prédio do legislativo para próxima legislatura, e melhor servir a população.

Os trabalhos de hoje contou com bom público presente no plenário.

Nas considerações parlamentares, o que chamou atenção foi o discurso da vereadora Diva Araújo (PSDB), sobre o prefeito eleito Hélio Willamy, e o vereador Miranda Junior, que deixou o publico presente com uma pula atrás da orelha.

Parte – 01

Diva Araújo iniciou sua fala parabenizando os vereadores eleitos, lamentou por ela ter perdido as eleições para prefeitura, ao afirmar “infelizmente não ganhei, mas me sinto vitoriosa por ter tido a coragem de enfrentar duas feras, Hélio e Mozaniel”. Comentou.

Disse ainda que “Se tiver a eleição suplementar no município, fato que eu acho difícil, acho que talvez Hélio vai assumir mesmo, mas se por acaso tiver, eu vou novamente enfrentar e serei candidata. Vou enfrentar com coragem e garra, pois bem sei que contribui e muito com o munícipio, e sei também que ainda vou contribuir”. Afirmou.

Parte – 02

Ao vereador Miranda Junior, Diva Araújo, olhou para ele e disse “infelizmente você Miranda, não se elegeu, fiquei triste, embora você tenha contribuído e muito com o município, e sei que você ainda vai contribuir, porque eu sei que você Miranda vai assumir uma cadeira aqui, pode ter a certeza disto Miranda”. Comentou.

Nota do Blog

Observe senhores e senhoras, que a vereadora Diva Araújo, torce claramente neste momento, onde o jogo se encontra na prorrogação, que o prefeito eleito pelo o povo de Guamaré, Hélio Willamy, assuma de fato o mandato outorgado pelo o povo.

Como fazer uma pergunta não é pecado, e não ofende ninguém, será que a vereadora já se encontra arrependida de algo que fez com Hélio, e deseja levantar a bandeira da paz?

Sobre a afirmação que o suplente de vereador Miranda Junior, nas eleições deste ano, pela coligação Esperança Renovada, irá assumir sua vaga de vereador.

A vereadora Diva Araújo, diz claramente e lhe tranquiliza dando-lhe a certeza de sua cadeira, será por ventura uma Premonição?

O blog já tinha cantado essa musica que a câmara poderá ter novos vereadores para o mandato de 2021/2024. Meus ouvido já não suporta mais ouvir em grupos de whats app sobre Caixa 2, por parte de vereadores eleitos nas eleições deste ano.

Se é verdade ou não, quem vai revelar será o tempo!

Eu vou ficar aqui com o ouvido no chão para manter através deste canal de notícias local, a população atualizada sobre o cenário politico administrativo.

Há quem afirme que muita coisa ainda está pra acontecer, inclusive nada.

Por fim

A vereadora Diva Araújo concluiu seu discurso, afirmando que mesmo tendo perdido as eleições, ela iria continuar aqui morando na cidade, pois seu esposo era empresário no município.

Em tom de despedida do mandado, Diva Araújo, aproveitou o momento para agradecer a todos pelo o tempo que passou na Câmara Municipal.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Eudes Miranda, deu por encerada a sessão, marcando a próxima para terça-feira, dia 08, e anunciou a realização da audiência pública para próxima quarta-feira, dia 09, e convidou a população para participar.

A audiência tem por objetivo discutir o orçamento anual para 2021.

