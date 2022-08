Do Vereador Dedezinho: “Nunca subestime uma pessoa que só escuta, pensa e observa”

O editor deste blog conversou na tarde desta terça-feira (30), por quase 40 muitos com o vereador Jose Silva, mais conhecido por Dedezinho (MDB). Um parlamentar simples, povão, um homem de muitos amigos conquistados ao longo de sua história.

Em meio a um cafezinho e outro em seu gabinete na câmara municipal, propus mudar o tom da nossa conversa para fazer duas perguntas que estão na boca do povo, ele sorriu, mas aceitou responder.

Perguntei sobre seu futuro político visando às eleições de 2024, se ele será de fato candidato à reeleição?

“Tive 695 votos dados pelo o povo na última eleição em 2020, resultado este que me levou a quinta colocação dos onze eleitos. O meu futuro não pertence a mim, mas a DEUS, se assim ele permitir e o povo quiser, serei candidato”.

Fiz a segunda pergunta um pouco mais cauteloso, mas fiz. Como estão as articulações para eleger a presidência da câmara no próximo mês de dezembro?

Ele suspirou, tomou um gole de água, depois um café e respondeu… “Nunca subestime bloqueiro, uma pessoa que só escuta, pensa e observa!”.

Confesso que a resposta do vereador chamou atenção. Antes de me despedir, dei ainda umas cutucadas para ver se extraia mais alguma coisa, mas ele repetiu com ênfase a mesma frase.

Dedezinho é um vereador de primeiro mandato com foco e direção. Essa foi a impressão que tive depois do nosso bate papo.

“Continuo trabalhando ao lado do povo sem olhar no retrovisor, tampouco tem deixado às picuinhas políticas ocupar o seu precioso tempo. Fui eleito para ser um representante do povo, e isto farei todos os dias durante meu mandato”, concluiu.