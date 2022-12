Dois irmãos e um amigo são mortos enquanto comemoravam o Natal com a família em Mossoró

O triplo homicídio aconteceu no início da tarde deste sábado, 24 de dezembro de 2022, na Rua Justino Júnior, numa região conhecida como baixa da baleia, localizada entre os conjuntos Abolição 05 e Santa Delmira em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

As vítimas são os irmãos Edson Lopes de Oliveira, de 23 anos de idade, Edielson Lopes de Oliveira de 19, e o amigo da família, Thiago Barbosa de Oliveira de 23 anos de idade, que segundo informações, mora na comunidade de Alagoinha, zona rural de Mossoró.

Os três estavam bebendo numa calçada da casa da frente e resolveram entrar na residência da família. Segundo informações de familiares, uma das vitimas teria deixado a carteira com os documentos na mesa onde estavam bebendo e quando uma criança, filha de um dos irmãos, foi pegar o documento, os criminosos, que estavam num carro, entraram junto com a criança, procurando que era o “safado” da casa.

Ainda segundo informações, Edson que estava sentando na mesa com a esposa, teria levantado as mãos e que falou que não era ele. Os criminosos atiraram em Edielson e Thiago e quando já estavam saindo, um deles condenou que matassem Edson também, para não deixar pistas.

De acordo com a pericia criminal, os criminosos utilizaram pistolas dos calibre ponto 40 e 09mm, além de escopeta calibre 12. Segundo a perita Roberta Lícia, no local foram recolhidos mais de 50 capsulas e fragmentos das munições utilizadas no triplo homicídio.

De acordo com Delegado Teixeira Júnior, que acompanhou os procedimentos no local com a equipe da Delegacia de Plantão, um dos irmãos, tinha passagem por delegacia e já havia sofrido uma tentativa de homicídio.

Blog O Câmara