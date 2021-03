Dois PMs e um bombeiro morrem por covid em menos de 24h no RN

Somente nesta segunda-feira, 22, três militares morreram por Covid-19, de acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte (Sesed/RN). Dois eram policiais militares e outro era do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN).

Uma das vítimas era o policial militar Jurandir Pedro da Silva, de 49 anos. Segundo a PM, ingressou na corporaçãono ano de 1992 e atualmente estava lotado 3° BPM, em Parnamirim, na Grande Natal.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), o segundo sargento Francisco Fábio de Souza Silva, de 50 anos, na tarde desta segunda-feira, 22, por complicações da Covid-19. Ele morreu 12 dias depois da esposa, Cristiane Regina Silva, de 43 anos, que também teve morte por complicações do coronavírus.

Tanto o Corpo de Bombeiros quanto a PM lamentaram as perdas de seus integrantes. As informaçoes são do Agora RN.

