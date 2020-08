Dois requerimentos de autoria do vereador Eudes Miranda, e Emenda a Lei Orgânica são aprovados

Dois requerimentos feitos ao poder executivo de autoria do vereador presidente, Eudes Miranda (MDB), e emenda a Lei Orgânica do Município, estiveram na Ordem do Dia da Sessão Ordinária, realizada na tarde desta terça-feira (25), e todos foram aprovados em beneficio da população.

Baixa do Meio

Os requerimentos foram feitos ouvindo o povo, suas reivindicações e anseios, entre eles, o vereador solicitou a implantação de telefonia celular, para a comunidade de Baixa do Meio, com conexão à internet 4G.

Eudes Miranda reconhece a importância da instalação da antena para a prestação dos serviços de telecomunicações, e para o atendimento das demandas da população que reside na comunidade, que cada vez mais usa o celular para se comunicar, informar, no trabalho e lazer.

Lagoa Seca

Outro requerimento de grande importância foi aprovado na mesma sessão ordinária, que dispõe sobre a instalação de um dessalinizador na comunidade de Lagoa Seca. Uma reivindicação antiga dos moradores feita ao vereador do povo, e aguardada com muita ansiedade pelas as famílias.

Poder de Decisão

Ainda na mesma sessão, o presidente colocou em votação a emenda a Lei Orgânica, para dar pleno poder ao Legislativo de julgar as contas de governo, e gestão do Chefe do Poder Executivo Municipal e Presidente da Câmara municipal.

O vereador Gustavo Santiago (SD), pediu vista a emenda, e o projeto deverá ser votado na próxima sessão ordinária, marcada para o dia 1º de setembro de 2020, no horário regimental.

Presidente do povo

Guamaré tem um vereador presidente que ouve o povo, e é ouvido por ele, antes de fazer qualquer requerimento ou projeto de Lei, Eudes tem andado e visitado as comunidades e ouvido às famílias.

A implantação de telefonia celular na comunidade de Baixa do Meio, com conexão à internet 4G, e a instalação de um dessalinizador na comunidade de Lagoa Seca, são frutos das reivindicações das famílias feito ao parlamentar.

