Dome faz Flamengo competitivo antes de conceitual e vence terceira seguida

Um Flamengo que viveu de lampejos de bom futebol, mas foi dominante e, principalmente, competitivo. Este foi o retrato do time que venceu o Fortaleza no início da noite de sábado, no Maracanã, em um 2 a 1 com marcas importantes na tabela e para sequência do trabalho de Domènec Torrent.

Antes de falar da atuação em si, é importante pontuar o que o resultado positivo leva a reboque para o Ninho do Urubu. Em uma reconstrução que ainda carece de muitos tijolos para se mostrar estável, a sexta partida invicta, terceira vitória consecutiva e segundo lugar na tabela no início deste domingo dão ao menos tranquilidade ao engenheiro espanhol desta reforma rubro-negra.

De quebra, Dome passa a ter aproveitamento melhor do que Jorge Jesus, que completou a oitava partida no comando do Flamengo perdendo por 3 a 0 para o Bahia, em Salvador. A esta altura da passagem pelo clube, o Mister tinha 50% de aproveitamento contra 58,3% de seu substituto. Números que valem pouco pensando no futuro, mas rebatem comparações e garantem dias de paz no presente.

