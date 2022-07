Dominante, Flamengo vence Atlético Mineiro e se classifica na Copa do Brasil

Com direito a um Maracanã lotado e tomado pela sinergia entre time e torcida, o Flamengo venceu na noite desta quarta-feira (13) o Atlético Mineiro por 2×0 e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil.

Desde o final da partida de ida, a duas semanas, Gabriel Barbosa já havia “alertado” sobre o cenário que seria criado para os noventa minutos finais, chegando a utilizar até a expressão “inferno”, e a torcida rubro-negra não fez diferente.

Com direito a mosaico, fumaça e sinalizadores, a entrada dos times em campo já anunciava a dura missão que teria o Galo, mesmo tendo a vantagem no agregado.