Domingo de festa em dose dupla para dois soldados de linha de frente

Ainda há tempo, hoje é dia de cantar parabéns em dose dupla para dois profissionais de primeira, dois soldados de linha de frente do governo do prefeito Arthur Teixeira.

Refiro-me a Alan Paulista, Secretário de Finanças, e Jabnea Batista, Comandante da Guarda Civil Municipal.

Os dois servidores vêm tendo um papel importantíssimo, e decisivo no governo na função que exercem.

Com trabalho eles vêm contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do município mediante as suas ações, suas atitudes, seu comportamento, sua honestidade e vontade de ajudar o governo a governar para todos, isto já o credenciam.

O blog e povo guamareense lhe parabenizam por esta data impar em dose dupla.