Domingo é dia de verão na orla!

Neste domingo (12), acontece a segunda etapa do Verão na Orla 2023. A ação da Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio das Secretarias de Esportes e Turismo, conta com uma ampla programação para toda a família a partir das 7h da manhã na Orla do rio Aratuá. O evento incentiva a prática do esporte como promoção à saúde, traz alegria e entretenimento aos guamareenses e turistas durante a estação mais alegre do ano.

As primeiras atividades serão a hidroginástica para idosos na orla, vôlei de sabão, esquibunda e boliche para a garotada. Além da tenda de jogos cognitivos para crianças e jovens. Ainda durante a manhã, haverá a Regata das Canoas, organizada pela Secretaria Municipal de Pesca e Carcinicultura (SEPESCA) e as finais dos torneios de beach soccer, futevôlei e vôlei, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMELJU).

À tarde a programação continua a partir das 16h com a abertura do espaço infantil com brinquedos infláveis e pula-pula e show de ritbox. A entrega das premiações esportivas e a escolha da Garota e Garoto Verão encerram a programação com chave de ouro. E a programação musical ficará por conta da banda Pretta.