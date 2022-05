DOMINGRAU 2.0: Evento histórico de “Pilotos Grau de Rua” trouxe alegria, aqueceu o comércio e parou Guamaré

A arena de eventos do conjunto Vila Maria em Guamaré ficou pequena para tanta gente. Pilotos da cidade, de todas as regiões do RN e até de outros estados, deram um show com apresentações de manobras radicais de Motos, batizadas GRAU DE RUA.

O DOMINGRAU 2.0 era um evento muito aguardado e aconteceu neste domingo (29), batendo recorde de público e de arrecadação de alimentos que serão doados a uma instituição beneficente.

A expectativa da equipe da organização era de receber cerca de 600 pilotos, mas foram surpreendidos com a quantidade que este ano foi superior a 1200 pilotos, que vieram com suas famílias e aproveitaram para conhecer as belezas de Guamaré.

Cerca de 4 mil pessoas, segundo cálculos da Policia Militar, prestigiaram o evento. A estrutura oferecida pela prefeitura ajudou os organizadores do DOMINGRAU a preparar um ambiente digno, proporcionando mais conforto, diversão e segurança para todos.

DOAÇÃO DE ALIMENTO

Para participar, cada piloto fez a doação de alimentos no ato da inscrição e assinava um termo de responsabilidade com direito a uma pulseira, que lhe garantia a participação do sorteio de brindes e o acesso livre para realizarem as suas manobras na arena. As inscrições foram realizadas no próprio local do evento.

Os alimentos arrecadados serão doados a instituição beneficente que foi decidida por unanimidade pela equipe do DOMINGRAU. Os shows no palco ficaram por conta de DJ Jari – Banda PISITTY & Willian Vitor.

SEGURANÇA PÚBLICA

A Polícia Militar e a Guarda Municipal garantiram a ordem pública. Uma ambulância do Hospital Manoel Lucas de Miranda ficou de plantão no local durante todo evento. Não houve badernas e acidentes graves, apenas quedas leves de pilotos, o uso de capacete foi obrigatório na arena fechada de apresentações.

GRATIDÃO – I

Segundo o coordenador do DOMINGRAU Jonatan Dantas: “Só tenho a agradecer a Deus, a minha família, a minha esposa Neyara, a equipe da organização, a cada um dos envolvidos neste projeto, pois ninguém faz um evento de tamanha proporção sem a ajuda dos amigos. Agradeço o apoio ao prefeito Arthur Teixeira, em nome das secretarias envolvidas, como Secretaria do Gabinete Civil, Secretaria de Segurança e Defesa Patrimonial, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Turismo e a Secretaria de Esporte, minha gratidão por todo o apoio e suporte”.

GRATIDÃO – II

“Sou grato a Deus, que através deste evento beneficente conseguimos com muito trabalho e dedicação, o apoio da equipe e de muitos amigos movimentar e aquecer o comércio local, vendedores ambulantes, restaurantes e pousadas, trazendo o movimento na cidade, e alegria para o povo guamareense que saíram de suas casas para prestigiar o evento na arena do Vila Maria”, Comentou.

COMÉRCIO AQUECIDO

“Ei, você aí! Me dá um dinheiro aí! Me dá um dinheiro aí…” A divertida marchinha “Me dá um dinheiro aí” representa bem o otimismo dos comerciantes, vendedores ambulantes e donos de pousadas e restaurantes em Guamaré, com as vendas neste domingo em razão da realização do evento.

Os pilotos, seus familiares e visitantes compraram no comércios e vendedores ambulantes e com o movimento aqueceram a economia do município. O dinheiro girou na cidade, um exemplo para que aconteçam mais eventos que agrade aos olhos de quem assista e em contra partida venha aquecer a economia local.

AGRADECIMENTOS

Aos apoiadores e patrocinadores nas pessoas do prefeito Arthur Teixeira, o líder politico Hélio Wilamy, ao presidente da Câmara Eudes Miranda, ao vereador Tiago de Berg, ao Blog Guamaré em Dia, Blog Atenção Guamaré, Anderson Cell Imports, JB Lavajato, Grupo Ferragens Pai e Filhos, Kimkim Motos, JD produções, Gadiel Festas, MN Transportes, Restaurante Sabor da Casa, Mult Mixx conveniência, Alfa Suplementos, HV Imports, Deposito Parada Obrigatória, Açai Beach, Robson Dantas, Pizzaria Águas de Maré, Adega Altas Horas, Abinoan Variedades, SSM Telecom e Academia Gigante por Natureza, nossos sinceros agradecimentos.

Grau de rua é arte!

