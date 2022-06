DOMINGRAU 2.0: Mais de uma tonelada de alimentos é entregue a APAC e a Casa de Acolhimento Caminho do Lar

Um evento promovido pela equipe do DOMINGRAU no ultimo dia 29 de Maio de 2022, movimentou a cidade de Guamaré. A arena do conjunto Vila Maria ficou pequena para a realização de uma grande festa com apresentações radicais de Motos, denominadas “Grau de Rua”.

O evento foi BENEFICENTE e aqueceu o comércio local em todos os setores, e para participar, cada piloto fez a doação de dois quilos de alimentos não perecível no ato da inscrição, e ainda ganhava uma pulseira que dava direito de participar também de sorteios.

Todos os alimentos arrecadados tinha uma finalidade de fazer o bem sem olhar a quem. A APAC de Macau foi à instituição escolhida para doação, mas como a meta do DOMINGRAU 2.0 foi ultrapassada, a equipe decidiu doar parte da arrecadação a Casa de Acolhimento Caminhos do Lar.

Hoje, 03 de junho, todos os alimentos não perecíveis foram entregues as instituições pelo o coordenador do DOMINGRAU Jônatan Dantas, cumprindo a missão, e compromisso assumido.

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Macau

A imprensa local acompanhou para registro na hora das entregas, e foram muito bem recebidos na APAC pela equipe. Juntos, os recuperandos cantaram um hino de louvor a Deus como forma de gratidão.

Douglas Daniel fez questão de falar em nome dos demais, ele disse “Somos muito grato, a equipe do DOMIMGRAU, somos gratos pelo o bem que vocês estão nos fazendo com essas doações, que Deus abençoe a todos”. Comentou

A coordenadora Grace Fernandes, disse que “Uma atitude louvável e muito bonita da equipe do DOMINGRAU – Nós aqui da APAC só queremos agradecer pela doação, e em nome da instituição e de todos os recuperandos, nossa gratidão”. Finalizou.

Tanto Jônatan, como o blogueiro, foram presenteados com lindas obras de artes confeccionadas por eles mesmos na instituição. Os mesmos trabalham na próprio local prisional em troca da diminuição da pena.

Os visitantes foram convidados para conhecerem as repartições, e a emoção da receptividade não deu para esconder. Um ambiente organizado, disciplinado, a limpeza do local impecável, e a cima de tudo o respeito que um tem para com o outro.

A APAC é uma associação dedicada a recuperar e reinserir na sociedade indivíduos sentenciados por crimes. Hoje a unidade recuperou cerca de 24 pessoas.

O foco da instituição é valorizar o indivíduo como ser integral, de modo a resgatar “os valores inerentes à personalidade humana”. Funcionam sob a coordenação executiva do programa Novos Rumos na Execução Penal do TJRN.

A Casa de Acolhimento Institucional a Caminho do Lar

Na casa de acolhimento Caminhos do Lar, fomos bem recebidos pela Coordenadora Administrativa Francinalva, e a cuidadora Ângela. Elas agradeceram a doação feita pela equipe do DOMINGRAU, e disse que em nome das crianças e adolescentes acolhimentos eram gratas.

A unidade funciona como um centro residencial temporário e transitório para pessoas que sofreram algum tipo de abandono ameaça ou se encontram em situação de rua.

Na casa essas pessoas podem recebem acolhimento e proteção até conseguirem retornar para suas famílias, ou serem encaminhadas para um novo lar ou mesmo conseguir alcançar sua própria autonomia. Hoje, cerca de 2 crianças e 2 adolescentes são acolhidos na unidade.

A APAC foi entregue 1.015,19 Kg – A Casa de Acolhimento foi entregue 247,30 – Totalizando: 1.262,49 kg de alimentos não perecíveis que foram arrecadados no evento beneficente, e doados as duas instituições.

Nota do Blog

Quero de público parabenizar a equipe do DOMINGRAU pela belíssima iniciativa de fazer toda doação do evento DOMINGRAU a APAC, e a CASA DE ACOLHIMENTO. Confesso que me emocionei na entrega, pois se trata de pessoas que precisam da nossa ajuda.

Parabéns os envolvidos e que venha o DOMINGRAU 3.0!!!