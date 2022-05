DOMINGRAU 2.0: O Deus do impossível tornou possível! Parabéns pela linda festa

A letra e a música do MC BRINQUEDO – Deus do Impossível – me levou a uma profunda reflexão, e a recordar da história vivida de fé e luta deste casal da foto em busca de um objetivo para que o evento mais aguardado do ano pudesse ser realizado fortalecendo o esporte Grua de Rua em Guamaré.

Me refiro aos organizadores do evento, Jonatan e Neyara, pois a ideia deles veio do nada, um desejo e sonho de criança, e com ajuda de alguns amigos da cidade, eles conseguiram realizar o ano passado, o 1º DOMINGRAU 1.0. Foi um sucesso de público, e chamou atenção das autoridades pela dimensão para este tipo de esporte de rua.

O 2º DOMINGRAU 2.0 prometia muita adrenalina, as redes sociais e os grupos de whatsapp davam sinais que a cidade iria receber muitos pilotos com suas famílias que vinham participar do evento, e conhecer as belezas do município.

O casal encontrou muitas dificuldades, eu sou testemunha viva das lágrimas, das noites perdidas de sono planejando, de algumas portas que foram fechadas, mas eles não desistiram um só momento. Já dizia meu avô, “quem tem um amigo tem um tesouro ao seu lado”.

Eles precisaram dividir o tempo do dia ao trabalho, a família, as obrigações de casa, e ao seu filho Calebe de 2 anos de idade, razão de seu viver, a alegria da casa.

Eles perseveraram, bateu na porta de muita gente, pediu o apoio, não teve vergonha de pedir ajuda dos amigos, e tai o resultado, o maior evento de grau de Rua do Rio Grande do norte, foi realizado neste domingo (29), em Guamaré.

Foi arrecado mais de uma tonelada de alimentos não perecível que serão doados a uma instituição de caridade. Cerca de mais de 4 mil pessoas prestigiaram o evento, segundo cálculos da policia militar.

Sou até suspeito de falar, mas estou muito orgulhoso como pai, cidadão e imprensa local pelo grandioso evento realizado na cidade, trazendo alegria para nosso povo, e ajudando muita gente que precisava ser ajudada.

MC Brinquedo tinha razão em cantar esta melodia tão linda e verdadeira, pois sua musica retrata a vida deste menino, que se tornou homem, e que sempre acreditou no esporte GRAU DE RUA.

De público o blog e a população de Guamaré lhe parabenizam pela linda festa.

Se DEUS permitir aguarde o DOMINGRAU 3.0