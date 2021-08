Domingrau da Galera: Show de manobras com motos promete adrenalina na arena do Vila Maria em Guamaré

Quem é apaixonado por esportes radicais não poderá ficar de fora do evento que acontecerá no próximo domingo, dia 15 de agosto, a partir das 14 horas, na arena do conjunto Vila Maria em Guamaré.

A cidade será palco de um grande show com apresentações radicais de Motos. As apresentações ficarão por conta de pilotos da cidade, região salineira, vale do assú e mato grande.

É obrigatório o uso dos equipamentos de segurança para todos os pilotos que participarão do evento.

Um evento que prometem tirar o fôlego de qualquer um.

Data: 15 de Agosto de 2021

Local: Arena do Conjunto Vila Maria

Hora: 14 horas

Entrada: Um Kg de alimento não perecível

Organização:

Moto Grupo Guamaré

Apoio ao Evento

Prefeitura de Guamaré, através das secretarias de obras, turismo, saúde, esporte e segurança. Além do patrocino dos irmãos Eudes e Hélio.

Protocolos

O evento será realizado seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, obedecendo aos decretos estadual e municipal.

Na entrada do evento terá aferição da temperatura, álcool em gel, e o uso de máscara será obrigatório.

Arrecadação de Alimentos

Os alimentados arrecadados no evento serão doados a intuições de caridades do município, e logo após será registrado e divulgado na página dos blogs, nas redes socais e grupos de whatsapp.

Particionadores

Blog Guamaré em Dia, Blog Atenção Guamaré, Anderson Cell Imports, Lavajato Auto Brilho, JB Lavajto, Ferragens Pai e Filhos, Kimkim Motos, JD produções, e Gadiel Festas.