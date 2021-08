Domingrau: Evento beneficiente de motos arrecada mais de meia tonelada de alimentos em Guamaré

A arena do Vila Maria em Guamaré foi palco neste domingo (15), de um grande show com apresentações radicais de Motos. O evento consiste na prática de um esporte em que motociclistas realizam manobras com apenas um dos pneus tocando o solo, em um determinado trajeto.

Pilotos de varias cidades do RN e de outros estados participaram do evento fortalecendo a cidade do ouro negro com o turismo de aventura, que vem ganha espaço no município depois da realização deste grande sucesso de público.

Com a expectativa para 500 pilotos a participar do evento, os organizadores se surpreenderam com a quantidade que foi superior. A arena ficou pequena para tanta gente bonita e feliz, eram pilotos e expectadores que assistiram, e sentiram a adrenalina das manobras radicais dos amantes deste esporte.

Um quilo de alimento

Para participar, cada atleta fez a doação de um quilo de alimento no ato da inscrição e ganhou uma pulseira, a inscrição foi realizada no próprio local do evento. Os alimentos arrecadados serão doados a Casa Abrigo Anatália Alves – Uma instituição que abriga mulheres vitima da violência doméstica.

As mulheres que chegam à Casa Abrigo de Mossoró, recebem, além do acolhimento, a segurança e todo o suporte psicológico e atendimento básico para garantir que elas sejam abrigadas e protegidas.

A Polícia Militar e Guarda Municipal garantiram a ordem. Uma ambulância ficou de plantão no local durante todo evento. Não houve baderna ou prisões, e muito menos acidentes, apenas duas quedas leves, o uso de capacete foi obrigatório na arena fechada de apresentações.

O evento foi realizado seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, obedecendo aos decretos estadual e municipal. Na entrada os pilotos passaram por aferição da temperatura, e uso de álcool em gel, o pedido para o uso obrigatório da máscara foi pedido repentinamente ao público pela locução do evento.

Gratidão

Segundo o coordenador Jonatan Dantas, “Só tenho a agradecer a Deus, a minha família, a cada um dos envolvidos neste projeto, ao prefeito Eudes Miranda, em nome das secretarias envolvidas minha gratidão, por todo o apoio e suporte. Apesar do tempo, tudo foi conforme o esperado graças ao um homem invisível que não gosta de aparecer, mas que faz acontecer, o chefe de gabinete Moacir Reinaldo, minha gratidão. Além de toda a arrecadação que será doada a Casa Abrigo Anatália Alves, nós da “galera do grau de Guamaré” conseguimos movimentar o comércio local, vendedores ambulantes, restaurantes e pousadas, trazendo o movimento na cidade, e alegria ao nosso povo guamareense que tanto precisava”, afirmou.

Comércio Aquecido

“Ei, você aí! Me dá um dinheiro aí! Me dá um dinheiro aí…” A divertida marchinha “Me dá um dinheiro aí” representa bem o otimismo dos comerciantes, vendedores ambulantes, e donos de restaurantes em Guamaré com as vendas neste domingo de sol com a realização do evento. Os pilotos, seus familiares e visitantes, compraram nos comércios e vendedores ambulantes e com o movimento aqueceram a economia do município. O dinheiro girou na cidade.

Agradecimento

De público a equipe organizadora agradece a todos os pilotos um abraço irmão de coração, a prefeitura de Guamaré, através das secretarias de obras, turismo, saúde, meio ambiente, esporte e segurança pública, além da Guarda Municipal e Policia Militar.

Aos patrocinadores nas pessoas do prefeito Eudes Miranda, o ex-prefeito Hélio Wilalmy, ao Blog Guamaré em Dia, Blog Atenção Guamaré, Anderson Cell Imports, Lavajato Auto Brilho, JB Lavajato, Ferragens Pai e Filhos, Kimkim Motos, Ninos Hair, Marcilio, JD produções e Gadiel Festas, nossos agradecimentos.

Grau de rua não é crime, grau é arte!

