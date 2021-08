Domingrau Fazendo O Bem: Meia tonelada de alimentos é entregue a mulheres em situação de violência

Um evento promovido por Jonatan Dantas juntamente com a “Galera do Grau de Guamaré”, parou a cidade de Guamaré no ultimo dia (15) de Agosto. A arena do conjunto Vila Maria ficou pequena para uma grande festa com apresentações radicais de Motos.

Para participar, cada atleta fez a doação de um quilo de alimento no ato da inscrição e ganhou uma pulseira. Todos os alimentos arrecadados tinha uma finalidade de fazem o bem sem olhar a quem.

A organização decidiu fazer a doação de toda arrecadação a Casa Abrigo Anatália Alves – Uma instituição que abriga mulheres vitima da violência doméstica.

Hoje (20), o organizador do evento Jonatan Dantas, foi até a cidade de Mossoró fazer a entrega pessoalmente. Era visível sua emoção de ter tido a oportunidade de ajudar mulheres vitima de violência através de um evento que poucos acreditavam, mas que foi um sucesso absoluto de púbico, e por ter movimentado a economia local.

A coordenadora da Casa Abrigo Anatália Alves disse que os alimentos chegaram em boa hora. Disse ainda que “as mulheres que chegam à Casa Abrigo de Mossoró, recebem, além do acolhimento, a segurança e todo o suporte psicológico e atendimento básico para garantir que elas sejam abrigadas e protegidas. Muito obrigado a Jonatan Dantas, e a todos os pilotos de motos da Galera do Grau de Guamaré, que Deus continue abençoando todos vocês. Comentou.