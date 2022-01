Dona Adelaide faz 102 anos de idade com homenagens da família e amigos

Ainda a tempo, hoje é dia de festa para comemorar um momento único e marcante na vida de Adelaide Paulino, mas conhecida por Dona Adelaide, que completa 102 anos de idade, ao lado da família e amigos e merece de público coros de parabéns do portal e do povo guamareense.

Bacurau roxa, e eleitora fiel do líder politico Hélio Willamy, dona Adelaide acompanha o filho de seu Raimundo e dona Maria Neves, desde quando ele ainda se candidatou a vereador e ganhou.

De lá para cá, ela nunca o abandonou, mesmo com a idade avançada sempre fez questão mesmo sem obrigação, de ir às urnas nas eleições para depositar seu voto em Hélio ou no candidato dele.

A anciã da família chegou à casa dos 102 anos e é agraciada com abraços, sorrisos e a presença de filhos e netos ao seu lado que exaltam o valor de tão dedicada mãe, avó e bisavó para a família.

“Dona Adelaide nasceu e vive para servir a todos. Ela tem o dom da gratuidade e é um exemplo de mulher que vive para fazer o bem ao próximo. Minha amiga que admiro tanto chega hoje aos 102 anos com uma admirável história de vida, e exemplo para todos nós. Uma mulher que tem um coração tão generoso que não cabe no seu peito, ela nos mostra todos os dias, que os obstáculos da vida podem ser superados com muita determinação, fé e garra”. Disse Hélio em postagem em seu instagram.