Douglas Júnior: Dia de festa para um craque do Futsal; o 3º eleito melhor jogador do mundo!

Hoje é dia festa para um craque dentro e fora das quadras de Futsal. Um jogador diferenciado, que tem gerado a cada dia orgulho para sua família, seus amigos e povo guamareense, representando seu munícipio onde nasceu e se criou do outro lado do mundo.

Refiro-me ao personagem da foto, o jogador Douglas Júnior, eleito no último dia 03 de outubro de 2021 , como 3º melhor jogador da Copa do Mundo de Futsal.

Quem o conhece e mora aqui bem sabe de sua humildade e simplicidade. Um cara que ama a família como nunca vi alguém amar tanto.

Se nas entrevistas perguntar a Douglas pelos seus avós Otacílio e Loló, ele se emociona fácil, tamanha é a saudade e o amor que ele tem por eles.

Douglas na sua adolescência e juventude já jogava para clubes de grande porte aqui no Brasil, mas aos 21 anos o seu talento foi de logo reconhecido, e importado para o mundo.

Douglas chegou ao Cazaquistão, à época, a convite do técnico Ricardo Sobral, o Cacau, também potiguar. Completou sete temporadas no clube jogando um futebol arte, com gols e assistências.

Não foi atoa que o craque da gema foi escolhido o terceiro do pódio. A cidade de Guamaré é pequena para tanto orgulho que sentimos por este craque que nunca esqueceu suas origens.

Parabéns hoje, felicidades sempre Douglas!

Imagem de seu Otacílio e Loló em Guamaré/RN, avós de Douglas Junior assistindo o neto jogar na Copa do Mundo de Futsal, realizado na Europa – Lituânia.