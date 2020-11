Dr. Zé Antônio tem 50% e deve vencer com maioria histórica em Macau, aponta Consult

Uma nova pesquisa do Instituto Consult, contratada pelo Blog Celso Amâncio, mostra que o candidato a prefeito de Macau, o médico José Antônio Menezes (DEM), vencerá a disputa eleitoral com maioria histórica em cima do segundo colocado, Raimundo da Casa de Saúde (Republicanos), e com uma votação bem superior ao percentual de votos válidos do prefeito Tulio Lemos (PSD).

Na pergunta feita de forma estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor, Dr. Zé Antônio (DEM) tem 50% das intenções de voto. O 2º colocado é Raimundo da Casa de Saúde (Republicanos), que aparece com 30%, seguido pelo prefeito Tulio Lemos (PSD), que ficou com 4,52%. Juscelino Belmiro, candidato pelo PT, aparece com 2,62% da preferência do eleitorado pesquisado. Rômulo Paulista (PSL) foi apontado na preferência de 1,67% do eleitorado.

Outros três candidatos tiveram menos de 1%: Marcos Queiroz (PSOL), com 0,95%; Luciana Alves (PV), com 0,48%; e Edival Silva (SD), com 0,24%.

Ainda de acordo com a pesquisa, 5,24% não souberam ou não quiseram responder. Já 4,29% falaram que pretendem votar em branco ou nulo.

Tulio Lemos lidera rejeição

No aspecto da rejeição, quem lidera é o candidato do PSD, o atual prefeito Tulio Lemos. O percentual de 71,2% do universo pesquisado diz não votar em Tulio de jeito nenhum; Dr. Zé Antônio aparece com 10,7%; Raimundo da Casa de Saúde foi citado por 3,8%; Edival Silva por 0,7%, e Rômulo Paulista por 0,5%. Juscelino Belmiro aparece empatado com Marcos Queiroz com 0,2% de rejeição cada um. A candidata do PV, Luciana Alves, não pontuou; 3,6% rejeita todos os candidatos e 16,7% não souberam responder a pergunta.

Gestão do PSD tem reprovação de 89,76%

Candidato à reeleição, o prefeito Tulio Lemos amarga a desaprovação de 89,76% do eleitor pesquisado pela Consult. Apenas 7,38% aprova a gestão municipal, enquanto que 2,86% não tem opinião formada. Blog Celso Amâncio.

Resgatando Macau: chapa do DEM/PSDB com Dr. Zé Antônio e Aladim caminha para vitória

