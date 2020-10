Duelos entre brasileiros e argentinos marcam oitavas de final da Libertadores

A Conmebol sorteou no início da tarde desta sexta-feira, 23, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Nos oito duelos desta fase, três serão entre brasileiros e argentinos.

O atual campeão Flamengo enfrenta o Racing, enquanto o Internacional vai encarar o Boca Juniors, e o Athletico Paranaense pega o River Plate.

O Palmeiras, por outro lado, foi sorteado ao lado dos equatorianos do Delfín no início do mata-mata.

Os outros times brasileiros nesta fase terão desafios em outros países. O Grêmio pega o Guarani, do Paraguai.

Por fim, o Santos vai encarar a LDU, do Equador.

O Verdão escapou, além de Flamengo e Santos, das duplas Grenal e Boca-River até a final.

O clube paulista tem em seu lado do chaveamento, por outro lado, times como Independiente Del Valle, Athletico e River Plate.

Na primeira parte da tabela, o vencedor de Guaraní x Grêmio encara quem avançar entre LDU x Santos.

Neste lado da chave, também estão os donos dos “clássicos Brasil x Argentina”: Internacional, Boca Juniors, Racing e Flamengo. Destes últimos quatro, apenas um estará na semifinal.

Nesta fase, as 16 equipes restantes da competição se enfrentam em sistema de jogos de ida e volta. Os vencedores vão às quartas de final.

Os jogos de ida das oitavas acontecerão na semana dos dias 24 e 25 de novembro. A volta acontece na semana seguinte, nos dias 1 e 2 de dezembro.

Confira todos os duelos (à direita o time que decidirá em casa):

Guarani (Paraguai) x Grêmio (Brasil)

Independiente del Valle (Equador) x Nacional (Uruguai)

Delfín (Equador) x Palmeiras (Brasil)

Internacional (Brasil) x Boca Juniors (Argentina)

Racing (Argentina) x Flamengo (Brasil)

Libertad (Paraguai) x Jorge Wilstermann (Bolívia)

Athletico Paranaense (Brasil) x River Plate (Argentina)

LDU (Equador) x Santos (Brasil)

(Visited 1 times, 1 visits today)