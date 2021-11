É grande a expectativa após a diplomação e posse, da escolha do novo secretariado do prefeito eleito Arthur Teixeira

A semana pós eleição começa com grandes expectativas em torno da diplomação pela Justiça Eleitoral e posse pela Câmara Municipal.

Logo após o anúncio dos nomes que irão compor o novo time de secretários do prefeito eleito Arthur Teixeira (PSB), que entrará em campo para cumprir o que prometeu a população em campanha.

A expectativa é de que a maioria dos secretários de governo do prefeito Eudes Miranda, seja mantida, ou não. Uma boa parte já arrumou as malas.

Há quem afirme que o time que Arthur vai escalar para entrar em campo será de sangue novo, não será politico, mas técnico. Será?

De uma coisa é fato… Arthur para ser prefeito com uma votação histórica não precisou em nenhum momento da campanha vender a própria alma.

Ele não prometeu aos amigos, aliados e vereadores, secretarias e cargos em setores estratégicos do governo. Arthur sabe do tamanho da responsabilidade quando estiver com a caneta do poder na mão.

Essa não é a postura de um homem público que conseguiu convencer a população com um discurso firme e verdadeiro. A maioria acreditou e confiou em cada promessa, em cada palavra.

Mais não custa nada aguardar cada nomeação do primeiro ao segundo escalão para poder formar opinião sobre cada nomeação. O time só ganha se for escalado pelo o técnico que almeja ganhar.

Acreditamos que cada secretário (a) nomeado pelo o prefeito eleito pode ser a vitrine do mandato de Arthur Teixeira, desde que seja uma nomeação técnica que some e não política que atrapalhe.