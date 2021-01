É grande a expectativa da escolha do novo secretariado do prefeito Interino Eudes Miranda

A semana irá começar com grandes expectativas em torno do anúncio dos nomes que irão compor o novo time de secretários do prefeito interino Eudes Miranda (MDB), que entrará em campo.

O vereador tomou posse no dia 1º de Janeiro de 2020 pela câmara municipal, quando foi eleito presidente pela maioria de votos.

Com a vacância do cargo do prefeito no município, a presidência da câmara assumiu interinamente o poder executivo.

O vice-presidente da câmara Diego Miranda assumiu o comando do legislativo.

A expectativa é de que a maioria dos secretários de governo do prefeito Adriano Diógenes, seja mantida, ou não. Uma boa parte já arrumou as malas.

Há quem afirme que o time que o galego vai entrar em campo será de sangue novo, não será politico, mas técnico. Será?

Eu acredito, que Eudes Miranda para ser presidente da câmara, e logo após prefeito, não precisou vender a alma dando secretarias e cargos estratégicos a seus pares.

Essa não é a postura de um homem que governou tão bem a Câmara. Mas não custa nada aguardar cada nomeação do primeiro ao segundo escalão para poder formar opinião.

Câmara de Vereadores

Esse mesmo sentimento de expectativa acontece também na câmara dos vereadores. Como será a postura do novo presidente Diego Miranda.

Quem será sua equipe de linha de frente?

Certamente o neto do saudoso VIVI “in memória”, assumirá com novas ideias de administrar o legislativo para tentar imprimir sua própria marca, mesmo que seja interinamente.

Nessa nova legislatura, a esperança será que os novos vereadores consiga representar o povo menos favoritos do município.

Acreditamos que cada assessor nomeado pode ser a vitrine do mandato, desde que seja uma nomeação técnica e não política ou familiar.

Por falar em assessores, não custa nada o portal do legislativo divulgar os nomes de cada assessor por gabinete de vereador, até como forma de transparência pública.

