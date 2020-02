Grande final do Campeonato de Blocos começa mais cedo

Tudo pronto a festa da final do tradicional Campeonato de Blocos de Guamaré, edição 2020, que acontece nesta sexta-feira, 21, às 18 horas, quando as equipes do Grafith e Só Nós Dois entram em quadra no Ginásio “O Caicão”.

Através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, o prefeito Adriano Diógenes garantiu uma premiação em 23 mil, sendo R$ 15 mil para a equipe campeã e R$ 8 mil para a vice-campeã. Também serão entregues troféus e medalhas as duas equipes e ao destaque na artilharia do campeonato e ao goleiro menos vazado.

A Prefeitura de Guamaré também vai disponibilizar transporte gratuito para o torcedor, saindo da rodoviária de Baixa do Meio, às 17 horas com retorno às 23h30, com saída ao lado da Colônia de Pesca.

