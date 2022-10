É melhor JAIR se acostumando”. Disse seu Mundinho

Um cidadão de bem e de poucas palavras, mas de um caráter inabalável, dono de muitas amizades construídas ao longo de sua história de vida. Um conselheiro politico que sempre acerta o alvo com suas opiniões.

Um homem que defende a família e os bons costumes. Refiro-me ao pescador Raimundo Nonato, mas conhecido por Seu Mundinho, pai do presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, e do líder politico Hélio Willamy.

Com a repercussão de noticia nas redes sociais e grupos de WhatsApp, e a grande mobilização politica realizada em Baixa do Meio nesta sexta-feira (28), liderada pelo seu filho o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, que apoiou o senador eleito Rogério Marinho, e tem declarado apoio a reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro, era visível ver a alegria de seu Raimundo na calçada da pousada pescador na orla da praia aratuá no inicio da manhã deste sábado (29).

Meio sem jeito, me aproximei dele e perguntei o que a maioria dos eleitores de Guamaré quer saber a muito tempo e ainda tem duvidas. Perguntei se os demais do grupo politico que Eudes Miranda faz parte, irão de fato também apoiar a reeleição do capitão do povo neste domingo (30) ?.

Ele abriu um sorriso largo e disse: “É melhor Jair se acostumando… Quem é amigo de Mundinho vota com carinho em Jaizinho”. Finalizou. Ou seja, para um bom entendedor, meia palavra basta!

Nota do Blog

Eu sempre fui obediente ao meu pai, e admiro muito o respeito e a obediência que os filhos de seu Mundinho têm com seu pai herói.